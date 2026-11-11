DAX 26.526 +0,7%ESt50 6.366 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,7%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.415 +0,6%Euro 1,1134 -0,3%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.041 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SPI-Kursverlauf

Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag

Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag

Beim SPI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 5.00 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
64.42 EUR -2.64 EUR -3.94 %
Charts | News | Analysen
ams-OSRAM AG
18.20 EUR 1.20 EUR 7.06 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
1.39 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,333.00 EUR -27.00 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Clariant AG (N)
11.87 EUR 0.10 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen
Comet Holding AG
330.00 EUR 3.20 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
17.90 EUR 1.00 EUR 5.92 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.52 EUR -0.04 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
INFICON HOLDING AG
172.80 EUR 4.40 EUR 2.61 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
444.20 EUR -4.80 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
WISeQey
6.69 USD -0.32 USD -4.56 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
21,105.82 CHF -38.49 CHF -0.18 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,17 Prozent leichter bei 21.108,40 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 21.181,24 Punkte an der Kurstafel, nach 21.144,31 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 21.185,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.095,86 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SPI mit 19.542,69 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 20.511,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der SPI auf 17.503,42 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,71 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), ams-OSRAM (+ 5,33 Prozent auf 16,60 CHF), Comet (+ 4,48 Prozent auf 317,00 CHF), INFICON (+ 4,09 Prozent auf 162,80 CHF) und Clariant (+ 4,04 Prozent auf 11,08 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), Alcon (-5,72 Prozent auf 58,34 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), Curatis (-4,62 Prozent auf 16,50 CHF) und WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die Alcon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 959.102 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 353,493 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle ams-OSRAM Aktie News

Werbung

ams-OSRAM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.