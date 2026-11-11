Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag

SPI-Kursverlauf

11.11.26 12:25 Uhr

Beim SPI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,17 Prozent leichter bei 21.108,40 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,175 Prozent auf 21.181,24 Punkte an der Kurstafel, nach 21.144,31 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 21.185,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21.095,86 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SPI mit 19.542,69 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 20.511,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der SPI auf 17.503,42 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,71 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), ams-OSRAM (+ 5,33 Prozent auf 16,60 CHF), Comet (+ 4,48 Prozent auf 317,00 CHF), INFICON (+ 4,09 Prozent auf 162,80 CHF) und Clariant (+ 4,04 Prozent auf 11,08 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), Alcon (-5,72 Prozent auf 58,34 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), Curatis (-4,62 Prozent auf 16,50 CHF) und WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die Alcon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 959.102 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 353,493 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net