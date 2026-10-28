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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Mittag im Minus

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI am Mittag im Minus

Der SPI fällt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
70.80 EUR 0.80 EUR 1.14 %
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ams-OSRAM AG
21.50 EUR 1.40 EUR 6.97 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,225.00 EUR -15.00 EUR -1.21 %
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Bellevue AG
7.15 EUR 0.10 EUR 1.42 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Gurit Holding AG
50.00 EUR 0.40 EUR 0.81 %
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Huber + Suhner AG
181.00 EUR 12.00 EUR 7.10 %
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Jungfraubahn AG (N)
258.00 EUR 4.00 EUR 1.57 %
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Kudelski S.A. (I)
1.20 EUR 0.01 EUR 0.84 %
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Logitech S.A.
96.18 EUR -1.08 EUR -1.11 %
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MindMaze Therapeutics
0.18 EUR 0.01 EUR 4.14 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
436.40 EUR 0.60 EUR 0.14 %
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Sandoz
83.58 EUR -4.92 EUR -5.56 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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Indizes
SPI
20,485.41 CHF -114.57 CHF -0.56 %
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Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,53 Prozent tiefer bei 20.491,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,234 Prozent auf 20.551,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20.599,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 20.491,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.554,02 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,397 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.758,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20.401,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17.080,74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,33 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 9,60 Prozent auf 262,50 CHF), Huber + Suhner (+ 4,29 Prozent auf 170,00 CHF), ams-OSRAM (+ 3,26 Prozent auf 19,33 CHF), Accelleron Industries (+ 2,83 Prozent auf 67,30 CHF) und Gurit (+ 2,79 Prozent auf 47,90 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Logitech (-10,98 Prozent auf 81,86 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,22 Prozent auf 0,15 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), Sandoz (-3,22 Prozent auf 79,46 CHF) und Kudelski (-3,21 Prozent auf 1,36 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2.587.658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 349,375 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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