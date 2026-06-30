Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels
Zum Handelsende zogen sich die Anleger in Zürich zurück.
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Zum Handelsende fiel der SPI im SIX-Handel um 0,21 Prozent auf 20.068,91 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,483 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,267 Prozent tiefer bei 20.056,62 Punkten, nach 20.110,33 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20.068,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.894,05 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,281 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.408,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der SPI bei 18.514,38 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 16.07.2025, einen Stand von 16.604,47 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,01 Prozent aufwärts. Bei 20.370,23 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 9,01 Prozent auf 6,05 CHF), Adecco SA (+ 8,84 Prozent auf 19,34 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,02 Prozent auf 0,61 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,00 Prozent auf 0,04 CHF) und EvoNext (+ 6,54 Prozent auf 2,28 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-9,13 Prozent auf 46,80 CHF), Partners Group (-6,00 Prozent auf 677,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), Gurit (-4,64 Prozent auf 34,90 CHF) und Autoneum (-4,56 Prozent auf 108,80 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 3.831.470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 287,297 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf
Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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