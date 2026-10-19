Schwacher Wochentag in Zürich: SPI mittags leichter

SIX-Handel im Fokus

19.10.26 12:25 Uhr

Der SPI verliert am Mittag an Boden.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,36 Prozent leichter bei 20.214,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,395 Prozent schwächer bei 20.208,76 Punkten in den Montagshandel, nach 20.288,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.169,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.233,94 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20.156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17.361,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,81 Prozent aufwärts. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 11,11 Prozent auf 1,10 CHF), Adval Tech (+ 10,05 Prozent auf 46,00 CHF), DocMorris (+ 5,20 Prozent auf 16,39 CHF), GAM (+ 3,08 Prozent auf 0,07 CHF) und ams-OSRAM (+ 2,64 Prozent auf 18,30 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil BioVersys (-4,72 Prozent auf 24,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,16 Prozent auf 0,15 CHF), Huber + Suhner (-2,65 Prozent auf 154,40 CHF) und BELIMO (-2,60 Prozent auf 749,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.081.830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 330,912 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net