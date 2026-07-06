Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert im Minus
Der SPI notiert heute im Minus.
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Am Mittwoch verbucht der SPI um 12:06 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 1,64 Prozent auf 19.872,13 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,775 Prozent auf 20.046,28 Punkte an der Kurstafel, nach 20.202,92 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 19.858,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.046,59 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SPI
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,29 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 18.852,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18.318,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der SPI 16.637,16 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,93 Prozent aufwärts. 20.370,23 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,65 Prozent auf 21,10 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,06 Prozent auf 6,06 CHF), Carlo Gavazzi (+ 2,65 Prozent auf 155,00 CHF), Ascom (+ 2,19 Prozent auf 6,53 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (+ 2,11 Prozent auf 387,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), BELIMO (-7,03 Prozent auf 786,50 CHF), Feintool International (-6,22 Prozent auf 9,34 CHF), Sika (-4,53 Prozent auf 163,20 CHF) und Bossard (-4,46 Prozent auf 193,00 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.090.218 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 291,905 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SPI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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