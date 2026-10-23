Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
So performte der SPI zum Handelsschluss.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich sank der SPI im SIX-Handel um 0,50 Prozent auf 20.387,91 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,597 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 20.482,72 Punkte an der Kurstafel, nach 20.490,79 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20.482,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20.321,28 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SPI
Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,886 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der SPI auf 19.754,43 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.932,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17.325,90 Punkten auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,76 Prozent zu. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 11,19 Prozent auf 1,49 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,22 Prozent auf 4,96 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 7,41 Prozent auf 52,20 CHF), BioVersys (+ 6,01 Prozent auf 24,70 CHF) und Curatis (+ 5,44 Prozent auf 17,45 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Gurit (-9,57 Prozent auf 46,30 CHF), Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Swatch (N) (-5,23 Prozent auf 32,60 CHF), Swatch (I) (-5,01 Prozent auf 169,65 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-4,52 Prozent auf 169,00 CHF).
Die meistgehandelten SPI-Aktien
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.241.676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 342,606 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SPI-Mitglieder
Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 8,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASMALLWORLD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASMALLWORLD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com