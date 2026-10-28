Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste

SPI im Fokus

28.10.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 20.585,22 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,234 Prozent schwächer bei 20.551,87 Punkten, nach 20.599,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 20.480,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.635,83 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,856 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.758,71 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 20.401,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der SPI noch bei 17.080,74 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,84 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Jungfraubahn (+ 8,56 Prozent auf 260,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,23 Prozent auf 20,94 CHF), Phoenix Mecano (+ 3,95 Prozent auf 447,00 CHF), Huber + Suhner (+ 3,80 Prozent auf 169,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3,60 Prozent auf 230,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Logitech (-10,81 Prozent auf 82,02 CHF), Xlife Sciences (-8,90 Prozent auf 8,60 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,88 Prozent auf 0,16 CHF) und Molecular Partners (-4,76 Prozent auf 3,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 7.135.443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 349,375 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net