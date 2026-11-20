Kursentwicklung im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent tiefer bei 20.677,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,636 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 20.702,03 Punkte an der Kurstafel, nach 20.728,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 20.660,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.702,03 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 3,05 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20.399,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20.199,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17.253,92 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,35 Prozent aufwärts. Bei 21.440,74 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell BioVersys (+ 9,33 Prozent auf 24,60 CHF), GAM (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF), PolyPeptide (+ 1,92 Prozent auf 42,50 CHF), Lindt (+ 1,30 Prozent auf 85.400,00 CHF) und Lindt (+ 1,28 Prozent auf 8.320,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen WISeQey (-7,48 Prozent auf 5,44 USD), ASMALLWORLD (-6,11 Prozent auf 1,23 CHF), VAT (-3,36 Prozent auf 505,80 CHF), SHL Telemedicine (-3,33 Prozent auf 0,93 CHF) und Carlo Gavazzi (-3,14 Prozent auf 169,50 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.420.731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 350,436 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net