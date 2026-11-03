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SPI-Performance

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.26 EUR -0.18 EUR -0.24 %
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Arbonia AG
3.88 EUR -0.24 EUR -5.83 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,324.00 EUR 37.00 EUR 2.87 %
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Basilea Pharmaceutica AG
76.00 EUR -0.30 EUR -0.39 %
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Bellevue AG
7.15 EUR -0.20 EUR -2.72 %
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Carlo Gavazzi Holding AG
184.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
18.50 EUR 0.10 EUR 0.54 %
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Edisun Power Europe AG
77.50 EUR 1.00 EUR 1.31 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.60 EUR -0.10 EUR -0.85 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
4.76 EUR -0.39 EUR -7.57 %
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Infomaniak SA Act nom -B-
80.00 EUR 0.10 EUR 0.13 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
441.00 EUR -2.20 EUR -0.50 %
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Indizes
SPI
20,846.02 CHF -21.72 CHF -0.1 %
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Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,35 Prozent leichter bei 20.795,34 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,652 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,373 Prozent auf 20.789,85 Punkte an der Kurstafel, nach 20.867,74 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.781,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.795,34 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.397,24 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 20.208,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16.982,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 14,00 Prozent zu. Bei 20.918,26 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 4,78 Prozent auf 4,82 CHF), Arbonia (+ 3,76 Prozent auf 3,73 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 2,57 Prozent auf 71,90 CHF), Infomaniak (+ 1,87 Prozent auf 76,40 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1,79 Prozent auf 228,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Curatis (-10,11 Prozent auf 16,90 CHF), GAM (-8,62 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-5,21 Prozent auf 69,20 CHF), Feintool International (-5,09 Prozent auf 10,25 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,87 Prozent auf 166,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 139.963 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358,019 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG

Information

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