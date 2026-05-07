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Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert am Freitagmittag

08.05.26 12:26 Uhr
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert am Freitagmittag | finanzen.net

Der SPI sinkt am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
39,60 CHF 2,60 CHF 7,03%
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BVZ AG
1.510,00 CHF 40,00 CHF 2,72%
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0,36 CHF -0,04 CHF -8,91%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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212,40 CHF 10,60 CHF 5,25%
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
52,60 CHF 2,60 CHF 5,20%
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SPI
18.602,5 PKT -34,1 PKT -0,18%
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent schwächer bei 18.550,45 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,387 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,546 Prozent tiefer bei 18.534,89 Punkten in den Handel, nach 18.636,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.569,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.505,31 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,206 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 18.318,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, notierte der SPI bei 18.638,05 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 16.494,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,69 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 7,03 Prozent auf 39,60 CHF), Swatch (I) (+ 5,55 Prozent auf 213,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,20 Prozent auf 52,60 CHF), Swatch (N) (+ 4,61 Prozent auf 42,00 CHF) und BVZ (+ 2,72 Prozent auf 1.510,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Landis+Gyr (Landis Gyr) (-14,81 Prozent auf 45,15 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,78 Prozent auf 0,37 CHF), GAM (-5,82 Prozent auf 0,07 CHF), Schlatter Industries (-4,52 Prozent auf 19,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-3,98 Prozent auf 169,95 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.210.595 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 287,545 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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