Schwaches Diagnostik-Geschäft: Siemens Healthineers senkt Umsatzprognose
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ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers senkt wegen der anhaltend schwachen Entwicklung seiner zur Disposition stehenden Labordiagnostik-Sparte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. So sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis 2025/26 (per Ende September) nun noch bei 3,5 bis 4,0 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Freitag in Erlangen mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Zuvor hatte Healthineers jeweils einen Prozentpunkt mehr erwartet. Analysten haben hier derzeit ein Plus von 4,5 Prozent auf dem Zettel.
Nach einer Rückerstattung rechtswidrig erhobener US-Zölle erhöhte das zum Technologiekonzern Siemens gehörende Unternehmen dagegen seine Gewinnprognose und erwartet ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,35 bis 2,45 Euro, das sind jeweils 15 Cent mehr als zuvor in Aussicht gestellt.
Im dritten Quartal stieg der vergleichbare Umsatz um 2,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro, wie Healthineers weiter mitteilte. Analysten hatten mit einem höheren Wachstum gerechnet. Neben einem Rückgang in der Labordiagnostik verzeichnete der Konzern in seiner größten Sparte, der Bildgebung, ein eher maues Wachstum von 2,3 Prozent, während das Geschäft Precision Therapy mit dem US-Krebsspezialisten Varian um 9,2 Prozent zulegte. Dank der Zoll-Rückerstattung stieg der Gewinn nach Steuern um gut ein Fünftel auf 676 Millionen Euro./nas/zb
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