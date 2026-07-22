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Schwaches Quartal

LPKF-Aktie gibt ab: Schwaches Wirtschaftsumfeld und maues Solargeschäft belasten

LPKF-Aktie gibt ab: Schwaches Wirtschaftsumfeld und maues Solargeschäft belasten

Das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten LPKF im zweiten Quartal rote Zahlen beschert.

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LPKF Laser & Electronics AG
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Das um Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in den drei Monaten bis Ende Juni bei minus 4,8 Millionen Euro herausgekommen verglichen mit plus 2,8 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das kürzlich in den SDAX zurückgekehrte Unternehmen am Donnerstag in Garbsen mit. Unter dem Strich stand in dem Quartal ein Fehlbetrag von 7,2 Millionen Euro, nach 1,35 Millionen Euro Gewinn vor einem Jahr.

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"Die Zahlen des ersten Halbjahrs sind insgesamt nicht zufriedenstellend, da globale Krisen unser Kerngeschäft in der Breite belasten", sagt LPKF LaserElectronics-Chef Klaus Fiedler laut Mitteilung. Der Umsatz brach in den drei Monaten um fast 60 Prozent auf 19,35 Millionen Euro ein. Das Unternehmen erwartet nun eigenen Angaben zufolge auch ein "anspruchsvolles zweites Halbjahr". Angesichts der Auftragslage könne die Jahresprognose aber erreicht werden. Positive Impulse errechne sich der Vorstand insbesondere in den Segmenten Solar und Electronic, hieß es von LPKF.

Im Blick bleibt zudem das KI-getriebene Geschäftspotenzial. "Gleichzeitig sehen wir, dass wir mit LIDE im Advanced Packaging für KI-Anwendungen sehr gut positioniert sind und dass sich das Umsatzpotenzial nach neuesten Marktanalysen deutlich besser darstellt als bislang angenommen.", so Fiedler weiter. "Jetzt kommt es darauf an, die entscheidenden Beweispunkte über strategisch relevante Aufträge zu liefern."

So reagiert die LPKF-Aktie

Die Aktien von LPKF revidieren am Donnerstag wohl wieder ihre jüngste Erholung. Enttäuschende Resultate führten im vorbörslichen Tradegate-Handel zu einem Einbruch um fast 13 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Vortag.

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Am Mittwoch hatten die Titel noch an ihre jüngste Erholung angeknüpft, nachdem sie vom Juni-Hoch um mehr als die Hälfte eingebrochen waren. Die Schwankungen bei der Aktie bleiben damit sehr ausgeprägt. Im XETRA-Handel fällt das Minus jedoch nur noch moderat aus. Stellenweise verliert das Papier 1,18 Prozent auf 16,70 Euro.

/tav/mis

GARBSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: LPKF, T. Schneider / Shutterstock.com

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LPKF Laser Electronics Analysen

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DatumRatingAnalyst
17.09.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25 LPKF LaserElectronics Buy Warburg Research