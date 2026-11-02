Druck auf Paris: Ratingagentur Fitch stuft Ausblick für Frankreich herab

Schwaches Wachstum

02.11.26 08:30 Uhr

Fitch Ratings hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Frankreichs von stabil auf negativ gesenkt.

Fitch erklärte, der negative Ausblick spiegele eine Verschlechterung seit der Überprüfung im August wider, und verwies auf ein schwächeres Wachstum, höhere Kreditkosten sowie ein größeres Haushaltsdefizit. Diese Faktoren verschlechterten die Schuldendynamik ausgehend von einer ohnehin schwachen Ausgangsbasis, fügte Fitch hinzu.

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Auch die Renditen französischer Staatsanleihen seien seit der letzten Überprüfung gestiegen, so Fitch. Die Ratingagentur prognostiziert nun, dass die Zinszahlungen von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2025 auf 3,3 Prozent des BIP im Jahr 2028 steigen werden. Zudem sieht Fitch das französische Defizit im Jahr 2027 bei 5,5 Prozent des BIP, was nach Angaben der Agentur eine schwächere Wachstumseinschätzung sowie das Risiko von Zugeständnissen während des Haushaltsverfahrens widerspiegelt.

Der nächste reguläre Überprüfungstermin für das Rating Frankreichs steht laut Fitch noch nicht fest, die Agentur rechnet jedoch spätestens bis Ende Februar 2027 mit einer erneuten Prüfung. Die Staatsverschuldung Frankreichs nähert sich 120 Prozent des BIP, und die Wirtschaft des Landes schrumpfte im dritten Quartal. Die Regierung erwartet für das laufende Jahr ein Defizit von 5,4 Prozent des BIP.

In der vergangenen Woche hatte Moody's Ratings seine Kreditbewertung für Frankreich bei „Aa3" belassen und dies mit der diversifizierten Wirtschaft und den starken öffentlichen Institutionen des Landes begründet. Moody's behielt jedoch seinen negativen Ausblick bei, da Frankreich weiterhin mit politischer Instabilität und Protesten konfrontiert ist.

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Moody's hält damit ein höheres Rating als die Konkurrenten Fitch und S&P Global Ratings. S&P hatte die Bonitätsnote Frankreichs im Oktober vergangenen Jahres auf „A+" herabgestuft.

DJG/DJN/hab/ros

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