DAX 25.777 -0,8%ESt50 6.134 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,20 +1,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.731 +0,3%Euro 1,1189 -0,0%Öl 106,2 +1,4%Gold 3.909 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Schwaches Zuckergeschäft

AB Foods-Aktie im Blick: Enttäuschende Primark-Prognose zieht Kurs nach unten

AB Foods-Aktie im Blick: Enttäuschende Primark-Prognose zieht Kurs nach unten

Der Mischkonzern AB Foods wird auch in den kommenden Monaten viel Gegenwind verspüren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Associated British Foods plc
22.60 EUR -0.20 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

"Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir hinsichtlich der Konsumentenstimmung und der Rohstoffkosten vorsichtig", sagte Konzernchef George Weston am Dienstag in London laut Mitteilung. Wie bereits bekannt dürfte der operative Gewinn im neuen Geschäftsjahr (Ende September) im Vergleich zu 2025/26 zurückgehen. Das war bislang allerdings vor allem auf das schwache Zuckergeschäft zurückgeführt worden, nun aber ist klar: Auch Primark dürfte schwächer abschneiden als zuletzt. Die Aktie fiel an der Londoner Börse zuletzt um 1,75 Prozent auf 19,09 Pfund.

Werbung

Für sein Primark-Geschäft erwartet Associated British Foods im Geschäftsjahr 2026/27 eine bereinigte operative Gewinnmarge von etwa 10 Prozent und damit leicht unter dem Wert des am 12. September beendeten Geschäftsjahres. Einer der Gründe dafür ist auch, dass die Briten in Maßnahmen investieren wollen, um das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln und Primark so wieder auf Spur zu bringen, bevor der Einzelhändler im Dezember 2027 ausgegliedert werden soll. Primark kämpft seit Längerem nicht nur mit der gedämpften Konsumlaune europäischer Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern steht auch im intensiven Wettbewerb mit Shein, dem Konkurrenten aus Singapur, der hauptsächlich online aktiv ist.

Auf Konzernebene stagnierte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr nahezu bei rund 19,6 Milliarden Pfund (23,4 Mrd Euro). Das bereinigte operative Ergebnis ging um 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich sank der Gewinn um 9 Prozent auf 930 Millionen Pfund.

Für Konzernchef Weston spiegeln die Ergebnisse ein schwieriges Geschäftsumfeld und makroökonomische Gegenwinde wider. "Wir haben uns auf das konzentriert, was wir beeinflussen können, und gezielte Maßnahmen ergriffen, um die Leistung zu steigern", sagte er laut Mitteilung.

/lew/men/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Oxie99 / Shutterstock.com, create jobs 51 / Shutterstock

Aktuelle Associated British Foods Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Associated British Foods Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Associated British Foods nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.04.17 Associated British Foods overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.13 Associated British Foods halten Citigroup Corp.
16.04.13 Associated British Foods halten Bernstein
11.04.13 Associated British Foods kaufen Barclays Capital
27.03.13 Associated British Foods halten Citigroup Corp.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.