Schwäche in Autobranche zieht auch VW-Dachholding Porsche SE in die roten Zahlen

10.11.26 08:40 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE (Porsche Automobil) bekommt die Schwäche bei ihren Beteiligungen am Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern und am Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche vz) zunehmend zu spüren. In den ersten neun Monaten steckten die Stuttgarter wie erwartet in den roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug 2,8 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Porsche SE noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Grund für die Verluste sind Wertminderungen vorwiegend bei der Beteiligung an VW.

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Auch beim angepassten Konzernergebnis - also im Wesentlichen bei dem um Wertberichtigungen und Sonderposten bei den Kernbeteiligungen bereinigten Ergebnis - musste die Eigentümerholding der Familien Porsche und Piech einen Dämpfer hinnehmen. Es ging von 1,6 auf 0,9 Milliarden Euro um gut 40 Prozent zurück. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung ist bei der Porsche SE das Abschneiden von VW und dem Sportwagenbauer mit dem Familiennamen. Beide kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen vor allem in China und mit dem Umbruch in der Automobilindustrie.

"Die Quartalsergebnisse im Volkswagen Konzern zeigen deutlich, dass die

beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,

Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig

umgesetzt werden müssen", sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Der Manager ist auch Aufsichtsratschef im Volkswagen-Konzern. Pötsch bestätigte die im September gesenkte Jahresprognose für die Porsche SE./men/stk