Schwäche in China: Gewinn bei Glencore bricht nach Rekordjahr ein

BAAR (dpa-AFX) - Die schwache Nachfrage aus China hat den Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore im ersten Halbjahr belastet. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft (bereinigtes Ebitda) brach um die Hälfte auf 9,4 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Eur) ein und damit stärker als von Analysten erwartet. Unterm Strich ging der Gewinn um 62 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Dollar zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Baar in der Schweiz mitteilte.

Glencore zeigt sich vor diesem Hintergrund sparsamer und kürzte den Aktionären die Rendite. Der Konzern kündigte zwar an, eine Milliarde Dollar als Sonder-Dividende an seine Anteilseigner ausschütten zu wollen, das Aktienrückkaufprogramm wird um 1,2 Milliarden Dollar aufgestockt. Beides fiel jedoch niedriger aus als im Vorjahr. 2022 hatte der Konzern von den Turbulenzen an den Energiemärkten profitiert und Rekordgewinne eingefahren. Mittlerweile haben die Preisschwankungen aber deutlich nachgelassen und außerdem bremst die stotternde wirtschaftliche Erholung in Glencore wichtigstem Abnehmerland China die Nachfrage.

Glencore-Chef Gary Nagle erwartet unterdessen eine stärkere zweite Jahreshälfte und ist auch mit Blick in die weitere Zukunft optimistisch, wie er am Dienstag laut Mitteilung sagte./lew/tav/men