Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Honda to invest in Brazil to boost flexible-fuel vehicle production

Volkswagen to face investors sceptical of China turnaround plan

Heute im Fokus

Hacker-Angriff legt Laborkette SYNLAB in Italien lahm. Knorr-Bremse: Übernahme von Alstoms Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika. Taurus-Debatte: Airbus-Defence-Chef hat Verständnis für Scholz. BASF: Kein Problem mit Künstlicher Intelligenz in Bewerbungsunterlagen. PUMA will zu adidas und Nike in den USA aufholen. Microsoft plant internationale Partnerkonferenz in Bonn.