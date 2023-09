Schwächelt die deutsche Wirtschaft?

von Mfanafuthi Mhlongo, Trive Financial Marktanalyst

Der DAX40-Future (EUREX: FDAX) hat eine turbulente Woche hinter sich, in der er über 1 % verlor und auf dem besten Weg ist, die vierte Woche in Folge Verluste zu erleiden, da der wirtschaftliche Gegenwind in Deutschland zunimmt. Im Juli brachen die Fabrikbestellungen dramatisch um 11,7 % ein, was deutlich über dem erwarteten Rückgang von 4 % lag und den stärksten Rückgang seit April 2020 darstellte. Dieser Rückgang ist vor allem auf den Rückgang von Großaufträgen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie, zurückzuführen.

Darüber hinaus herrscht Unsicherheit darüber, wie lange die großen Zentralbanken die Zinsen als Reaktion auf die schwächelnde chinesische und europäische Wirtschaft hochhalten werden. Jüngste Daten, die ein Nachlassen des deutschen Dienstleistungssektors und eine unter den Erwartungen liegende Entwicklung in Frankreich zeigen, verstärken diese Sorgen und belasten den deutschen Aktienmarkt weiterhin.

Technische Analyse

Der DAX40-Future (FDAX) befindet sich in einem Abwärtstrend und erreichte mit 15.721 Punkten ein Sieben-Wochen-Tief. Aktuell befindet sich der Kurs bequem unter wichtigen Niveaus wie dem täglichen Pivotpunkt, dem 50-EMA (blaue Linie), dem 100-EMA (rote Linie) und dem 200-EMA (orange Linie). Die Position des 200-EMA über dem 50-EMA und dem 100-EMA unterstreicht den Abwärtstrend.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 37,02, was auf ein rückläufiges Momentum hindeutet. Der gleitende Durchschnitt (MA) auf RSI-Basis liegt bei 46,54, was die negative Stimmung verstärkt.

Kurzfristig ergeben sich potenzielle Handelsmöglichkeiten in Richtung der Unterstützungsniveaus bei 15,645 und 15,527. Ein Durchbruch unter das Sieben-Tage-Tief bei 15,691 könnte eine solche Bewegung auslösen. Gelingt es hingegen, den täglichen Pivot-Punkt und das 23,60 %-Fibonacci-Retracement-Level zu überwinden, könnten sich kurzfristige Handelsmöglichkeiten in Richtung 15.859 ergeben. Ein Ausbruch nach oben könnte in den kommenden Sitzungen die Widerstandsmarken bei 15.925 und 16.070 ins Visier nehmen.

Zusammenfassung

Der deutsche Aktienmarkt befindet sich in einem herausfordernden Umfeld, in dem sowohl globale Wirtschaftsfaktoren als auch die lokale Industrieentwicklung die Kursentwicklung beeinflussen. Daher könnte die Unterstützung bei 15.645 Punkten bei weiter nachgebenden Kursen ins Spiel kommen. Kurzfristig könnten sich jedoch Chancen in Richtung der Widerstandsmarke von 15.859 Punkten ergeben, sollten der Index-Future auf der Unterseite Käufer finden.

Quellen: TradingView, Trading Economics, MT Newswire, Reuters, Statistisches Bundesamt

