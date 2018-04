Schwächerer Euro verleiht Dax Rückenwind

Frankfurt (Reuters) - Eine deutliche Euro-Schwäche hilft dem Dax zum Wochenschluss auf die Sprünge.

Der deutsche Leitindex lag am Freitagmittag 0,7 Prozent höher bei 12.586 Zählern zu. Der Euro war zuvor auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 1,2065 Dollar gefallen. Zusammen mit guten Quartalszahlen sei dies das Rezept für weiter steigende Kurse, sagte ein Börsianer. Ein schwächerer Euro hilft den Firmen in Europa, weil ihre Waren im Welthandel günstiger werden und die Exportchancen steigen.

Experten zufolge setzt vor allem die Dollar-Aufwertung dem Euro zu. Der Greenback profitierte von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits USA/China. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte am Donnerstag gesagt, er gehe davon aus, dass anstehende Handelsgespräche mit China positiv verlaufen dürften.

Zur Euro-Schwäche trug aber auch die jüngste EZB-Sitzung bei: Die Notenbank hatte sich am Donnerstag aus Sorge um eine mögliche Abschwächung der Konjunktur in der Euro-Zone mit größeren Entscheidungen zurückgehalten. Dies sei eine erneute Bestätigung gewesen, dass man sich in Europa nicht so bald vor steigenden Zinsen fürchten müsse, konstatierte Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

BILANZFLUT EBBT ZUM WOCHENSCHLUSS ETWAS AB

Nach der Flut von Bilanzen in den vergangen Tagen ging es auf Unternehmensseite zum Wochenschluss etwas ruhiger zu. Im Fokus standen BASF und Bayer, die sich um zwei beziehungsweise 1,2 Prozent verteuerten. Bayer verkauft das Gemüsesaatgutgeschäft sowie andere Geschäftsteile für insgesamt 1,7 Milliarden Euro an BASF, um Vorgaben für die Freigabe der Monsanto-Übernahme zu erfüllen.

Gefragt waren auch Aktien der Deutschen Telekom. Die Anleger setzten auf eine baldige Einigung über eine Fusion von T-Mobile US und Sprint. Die Titel gewannen in der Spitze 1,8 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 14,59 Euro. Insidern zufolge machen die Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint bei ihren Fusionsverhandlungen Fortschritte. Angesichts der zu erwartenden Spareffekte dürfte das ein positiver Impuls für die Telekom-Aktie sein, sagte ein Börsianer. Die Aktien des Sprint-Großaktionärs Softbank legten gut vier Prozent zu.

DAIMLER KANN MIT ZAHLEN KAUM PUNKTEN

Weitgehend kalt ließen die Investoren die Zahlen von Daimler. Der Autobauer hat zum Jahresauftakt weniger operativen Gewinn eingefahren, setzt sich für 2018 jedoch ein etwas höheres Gewinnziel. Die Aktien legten 0,3 Prozent zu.

Erneut bergab ging es für Titel der Deutschen Bank, die sich nach einer Reihe von Kurszielsenkungen um 4,4 Prozent verbilligten. Nach der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag hatten sie bereits 1,3 Prozent verloren. Der neue Chef Christian Sewing stutzt nach einem Gewinneinbruch zu Jahresbeginn das schwächelnde Investmentbanking und verabschiedet sich von dem bisherigen Anspruch des Geldhauses, mit den Wall-Street-Banken in einer Liga zu spielen.

An der Börse in Stockholm machten Electrolux von sich Reden. Höhere Rohstoffkosten dürften dem Haushaltswaren-Hersteller in diesem Jahr stärker zusetzen als bislang erwartet. Die Papiere verloren mehr als 13 Prozent.