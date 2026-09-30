Schwarzarbeit und Menschenhandel? Bundesweite Durchsuchung

30.09.26 14:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit und Menschenhandel gibt es bundesweit Durchsuchungen in Hotels und bei Reinigungsfirmen. Laut Berliner Staatsanwaltschaft sind mehr als 2.000 Beamtinnen und Beamte von Zoll und Polizei im Einsatz. Aktionen gibt es in etwa einem Dutzend Bundesländern, wie ein Sprecher der federführenden Staatsanwaltschaft in Berlin sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

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Ob es Festnahmen gab, konnte er zunächst nicht sagen. Nach seinen Angaben sollten aber Haftbefehle vollstreckt werden. Bei den Ermittlungen geht es auch um den Verdacht auf Steuer- und Sozialversicherungsbetrug sowie Mindestlohnverstöße.

Laut "Mitteldeutscher Zeitung" gehörte Sachsen-Anhalt zu den betroffenen Ländern. Dort sollen in Halle-Neustadt Spezialkräfte der Polizei eine Wohnung gestürmt haben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft machte dazu zunächst keine Angaben. Es sollte jedoch später eine gemeinsame Mitteilung der beteiligten Behörden geben./mvk/DP/jha