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Schwarzbuch: Bund der Steuerzahler sieht Verschwendung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler stellt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Düsseldorf sein neues Schwarzbuch vor. Mit dem Buch kritisiert er jedes Jahr den Umgang mit Steuergeld. Den Beispielen aus Nordrhein-Westfalen ist dabei ein eigenes Kapitel gewidmet.

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Oft geht es um öffentliche Bauprojekte, deren Kosten aus dem Ruder laufen oder die nach Ansicht des Steuerzahlerbunds sogar insgesamt überflüssig sind. Das erste Schwarzbuch erschien vor über 50 Jahren.

Manche Projekte tauchen auch häufiger in dem Buch auf, wenn sich die Kosten weiter erhöhen und sich die Fertigstellung über Jahre verzögert. So war die Kölner Oper in den vergangenen Jahren ein Dauerbrenner. Das neue Opernhaus, dessen Bauzeit und Baukosten erheblich aus dem Ruder liefen, ist inzwischen aber fertiggestellt und wiedereröffnet./fc/DP/mis

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