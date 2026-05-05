Aktie mit Verlusten: Adtran Networks wächst kräftig und verdient operativ wieder Geld
Adtran Networks ist im zweiten Quartal 2026 operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Umsatzwachstum trieb das Ergebnis.
Werte in diesem Artikel
Der Telekomausrüster Adtran Networks SE ist im zweiten Quartal dank eines starken Wachstums operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe 4,4 Millionen Euro betragen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mit. Ein Jahr zuvor hatte der operative Verlust bei 7,4 Millionen gelegen und auch zum Jahresauftakt steckte Adtran noch in den roten Zahlen.
Die deutliche Verbesserung sei auf das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Bruttorentabilität sowie die anhaltende Fokussierung auf operative Kostendisziplin zurückzuführen. Der Erlös zog um knapp 22 Prozent auf 133,4 Millionen Euro an. "Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde durch eine starke Kundennachfrage und vermehrte Implementierungen im gesamten Portfolio für optische Netzwerke des Unternehmens getrieben", hieß es in der Mitteilung.
Die Aktie von Adtran Networks verliert auf XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 23,20 Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ADTRAN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ADTRAN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Aktuelle ADTRAN Aktie News
ADTRAN Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ADTRAN nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.19
|ADTRAN Hold
|Needham & Company, LLC
|18.10.18
|ADTRAN Buy
|Needham & Company, LLC
|19.04.18
|ADTRAN Buy
|Needham & Company, LLC
|12.01.18
|ADTRAN Buy
|Needham & Company, LLC
|10.08.17
|ADTRAN Buy
|Needham & Company, LLC