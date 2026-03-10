Schwarze Zahlen

Starke Zahlen von NIO werden auch an der Heimatbörse des Elektroautobauers mit Begeisterung aufgenommen. Die NIO-Aktie hebt am Mittwoch ab.

• NIO überrascht mit Quartalsgewinn

• Auslieferungen steigen auf 124.807 Fahrzeuge

• Aktie hebt in Hongkong ab



Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat für das vierte Quartal 2025 überraschend positive Finanzergebnisse vorgelegt und damit die Erwartungen vieler Marktteilnehmer übertroffen. Bereits am Vortag hatte das Unternehmen seine Bücher geöffnet und Investoren erfreut: Die NIO-Aktie zog daraufhin an der US-Börse NYSE kräftig an. Am Mittwoch nun konnten auch Anleger in Asien auf das Zahlenwerk reagieren: In Hongkong gewann die NIO-Aktie daraufhin zeitweise 13,48 Prozent auf 43,28 HKD.

Tesla-Konkurrent macht wieder Gewinne

Nach einer längeren Phase der Verluste gelang dem Unternehmen der Sprung in die Gewinnzone. Der Nettogewinn belief sich im Schlussquartal auf 282,7 Millionen Yuan, was einen deutlichen Kontrast zum Vorjahreszeitraum darstellt, in dem noch ein massiver Nettoverlust von 7,11 Milliarden Yuan verbucht werden musste. Diese Entwicklung spiegelt die erfolgreichen Bemühungen des Managements wider, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kostenstrukturen zu optimieren.

Rekordauslieferungen treiben Umsatz massiv voran

Ein wesentlicher Treiber für das starke Quartalsergebnis war das robuste Wachstum bei den Fahrzeugauslieferungen. Im vierten Quartal 2025 lieferte NIO insgesamt 124.807 Fahrzeuge aus, was einer Steigerung von 71,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dieser Zuwachs setzte sich aus den verschiedenen Marken des Konzerns zusammen, wobei neben der Premiummarke NIO auch die familienorientierte Marke ONVO sowie die Kompaktwagenmarke FIREFLY Rekordwerte erzielen konnten. Infolge dieser starken Absatzdynamik kletterte der Quartalsumsatz um 75,9 Prozent auf 34,65 Milliarden Yuan. Die reinen Erlöse aus dem Fahrzeugverkauf stiegen dabei sogar um 80,9 Prozent auf 31,61 Milliarden Yuan an.

Verbesserte Margen überzeugen ebenfalls

Neben dem reinen Volumenwachstum konnte NIO auch seine Profitabilität pro Fahrzeug signifikant verbessern. Die Fahrzeugmarge stieg im vierten Quartal auf 18,1 Prozent, verglichen mit 13,1 Prozent im vierten Quartal 2024. Die allgemeine Bruttomarge verbesserte sich zeitgleich von 11,7 Prozent auf 17,5 Prozent. Analysten führen dies auf einen optimierten Produktmix und erfolgreich umgesetzte Kostensenkungsprogramme zurück.

NIO gibt Ausblick auf das Gesamtjahr

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 bilanzierte NIO einen Gesamtumsatz von 87,49 Milliarden Yuan und lieferte insgesamt 326.028 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von fast 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz des profitablen Schlussquartals verblieb für das Gesamtjahr aufgrund der vorangegangenen Quartale noch ein Nettoverlust von 14,94 Milliarden Yuan, der jedoch deutlich geringer ausfiel als im Jahr zuvor. Für das erste Quartal 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und prognostiziert Auslieferungen zwischen 80.000 und 83.000 Einheiten. Parallel dazu investiert NIO weiter in seine technologische Basis, unter anderem durch eine Kapitalspritze von mehr als 2,2 Milliarden Yuan in die Tochtergesellschaft Shenji, die für die Entwicklung von Chips für das autonome Fahren verantwortlich ist.

