Uniper-Aktie gesucht: Uniper fährt im Quartal hohen Nettogewinn ein

Im ersten Quartal habe der Versorger unter dem Strich einen Gewinn von 6,7 Milliarden Euro Euro erzielt, teilte das verstaatlichte Unternehmen am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte der vom russischen Gaslieferstopp schwer getroffene Konzern einen Verlust von 3,1 Milliarden Euro eingefahren. Der Konzern profitierte nun von deutlichen Verbesserungen im Handelsgeschäft und in der europäischen Stromerzeugung.

Das bereinigte Ebit im Bereich Globaler Handel sei zwar noch mit minus 291 Millionen Euro noch negativ gewesen, aber deutlich besser als in Vorjahreszeitraum mit minus 618 Millionen Euro. Im Segment Europäische Erzeugung habe das bereinigte Ebit im Quartal mit etwas über einer Milliarde Euro signifikant über dem bereinigten Ebit im Vorjahreszeitraum von minus 152 Millionen Euro gelegen.

Uniper hatte bereits einige vorläufige Zahlen vorgelegt. Das bereinigte Ebit lag im Quartal bei 749 Millionen Euro nach einem Verlust von 917 Millionen Euro vor Jahresfrist. Insgesamt erwartet Uniper für das Jahr 2023 eine starke Ergebniserholung gegenüber dem Vorjahr. Diese werde zu einem positiven bereinigten Ebit und bereinigten Jahresüberschuss des Konzerns führen.

Uniper-Management hält Bedarf an weiteren Kapitalspritzen für wahrscheinlich

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper wird wohl auch in Zukunft frisches Geld von der Bundesregierung brauchen. Der Uniper-Vorstand halte die Umsetzung weiterer Kapitalerhöhungen für "sehr wahrscheinlich", heißt es in dem am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichten Quartalsbericht. Zurzeit benötige Uniper aber kein weiteres Eigenkapital des Bundes. Dem Energieversorger sind bereits über 13 Milliarden Euro Staatshilfen zugeflossen. Weitere 19,5 Milliarden Euro können bei Bedarf noch abgerufen werden.

Im vergangenen Jahr hatte Uniper wegen der ausbleibenden Lieferungen aus Russland viel Gas zu höheren Preisen am Markt kaufen müssen, was zu enormen Verlusten geführt und schlussendlich den Einstieg des Bundes nötig gemacht hatte, um einen Zusammenbruch abzuwenden.

Die bereits Ende April vorgelegten vorläufigen Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres wurden nun bestätigt. Demnach entfiel auf die Uniper-Aktionäre im ersten Quartal ein Gewinn von 6,7 Milliarden Euro. Hierbei wirkte sich neben den gesunkenen Energiepreise auch Auflösung von Rückstellungen für antizipierte Verluste positiv aus. Größter Anteilseigner ist mit über 99 Prozent der Bund.

Im Handel an der XETRA gewinnt die Uniper-Aktie zeitweise 4,45 Prozent auf 4,01 Euro.

Düsseldorf (Reuters / dpa-AFX)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images