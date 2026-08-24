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Schwarze Zahlen voraus?

Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anleger dürften am Mittwochabend auf die Quartalszahlen von CrowdStrike schauen. Das erwartet der Analystenkonses.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
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CrowdStrike wird am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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46 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,292 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 43 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,19 Prozent auf 1,44 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 49 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 48 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.07.19 CrowdStrike A Overweight Barclays Capital
19.07.19 CrowdStrike A Buy Needham & Company, LLC
08.07.19 CrowdStrike A Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
08.07.19 CrowdStrike A Overweight Barclays Capital
08.07.19 CrowdStrike A Buy Needham & Company, LLC

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