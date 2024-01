Schweden: 'Ein entscheidender Meilenstein' auf dem Weg in die Nato

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die türkische Zustimmung zur Aufnahme von Schweden in die Nato ist in Stockholm mit Wohlwollen aufgenommen worden. "Wir heißen die Ratifizierung von Schwedens Nato-Beitritt durch die Türkei willkommen", erklärte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson am Donnerstagabend auf der Online-Plattform X. "Wir haben nun einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu einer vollwertigen Mitgliedschaft in der Nato erreicht."

Unmittelbar zuvor war die langersehnte Zustimmung der Türkei zu Schwedens Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis amtlich geworden, indem die sogenannten Beitrittsprotokolle im türkischen Amtsanzeiger veröffentlicht wurden. Erst damit war die Entscheidung des Nato-Partners final, nachdem das türkische Parlament am Dienstag seine Zustimmung erteilt hatte. Im nächsten Schritt muss die Türkei den Aufnahmeregeln zufolge das US-Außenministerium über die Annahme informieren. Um der Nato beitreten zu können, fehlt Schweden letztlich aber weiterhin die Ratifizierung Ungarns./trs/DP/he