Schweden gibt 100 Millionen für zivile Zwecke in der Ukraine

02.12.25 10:58 Uhr

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schweden greift der von Russland angegriffenen Ukraine vor dem Winter mit einem weiteren Hilfspaket unter die Arme. Die Unterstützung sei für zivile Zwecke bestimmt und habe einen Umfang von mehr als 1,1 Milliarden schwedischen Kronen, teilte die Regierung in Stockholm mit. Umgerechnet sind das rund 101 Millionen Euro.

Damit soll der akute Bedarf des Landes vor und während des Winters gedeckt werden, unter anderem bei der Energieversorgung, bei Reparaturen und dem Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur sowie im Gesundheitswesen. Gleichzeitig soll die Ukraine dadurch auch stärker für kommende Winter gewappnet werden.

Schweden zählt wie die weiteren nordischen Länder zu den stärksten Unterstützern der Ukraine, die sich seit Februar 2022 gegen eine russische Invasion zur Wehr setzt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat das skandinavische EU- und Nato-Land die Ukraine nach Regierungsangaben mit Mitteln in Höhe von etwa 109 Milliarden Kronen (knapp 10 Mrd. Euro) unterstützt./trs/DP/jha