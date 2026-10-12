Schweden lässt Tanker 'Sea Owl I' ziehen

12.10.26 18:21 Uhr

TRELLEBORG (dpa-AFX) - Der vor der schwedischen Küste seit März festgehaltene Tanker "Sea Owl I" darf Schweden verlassen. Die Papiere des Schiffes seien in Zusammenarbeit mit den Behörden in Äquatorialguinea untersucht worden. Dabei sei herausgekommen, dass es korrekt registriert sei, hieß es in einer Mitteilung der schwedischen Verkehrsbehörde.

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Der russische Kapitän des Schiffes war wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung im Frühjahr festgenommen worden. Die Ermittler hatten vermutet, dass das Schiff unter falscher Flagge fuhr. Später war der Kapitän jedoch auf freien Fuß gesetzt und das Ermittlungsverfahren eingestellt worden.

Das Schiff hat laut Angaben der schwedischen Küstenwache vom März in den vergangenen Jahren Ölprodukte zwischen Russland und Brasilien transportiert und war auf dem Weg nach Russland, als es gestoppt wurde. Es stand unter dem Verdacht, zur russischen Schattenflotte zu gehören. Damit sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt./wbj/DP/stw