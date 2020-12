Schweden sagt nationale Prüfungen im Frühjahr 2021 zum Großteil ab

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schwedische Schüler müssen im kommenden Frühjahr zumeist nicht zu nationalen Prüfungen antreten. Diese werden zwischen dem 1. Januar und 30. Juni mit wenigen Ausnahmen abgesagt, wie Bildungsministerin Anna Ekström am Dienstag in Stockholm bekanntgab. Betroffen davon sind unter anderem die Grundschulen, die in Schweden bis zur neunten Klasse reichen, sowie die Gymnasien und auch die Erwachsenenbildung. Damit soll den Schulen mehr Zeit zum Unterrichten gegeben und die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte verringert werden.

"Wir werden künftig alle Zeit und Kraft darauf fokussieren müssen, dass die Schüler den Unterricht bekommen, den sie benötigen, um die Wissensanforderungen in der Schule erreichen zu können", sagte Ekström. Die Pandemie solle die Lehrkräfte zudem nicht weiter für eine längere Zeit beeinträchtigen. Damit die Schulen ausreichend Zeit zur Planung hätten, werde dieser Beschluss bereits jetzt gefasst. Eine Ausnahme besteht für die Drittklässler.

Schweden ist in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg mit verhältnismäßig lockeren Maßnahmen und Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen. Aber auch in dem skandinavischen EU-Land galten und gelten gewisse Beschränkungen, bei Versammlungen und Veranstaltungen sind derzeit beispielsweise maximal acht Menschen erlaubt.

Bei den täglichen Neuinfektionen sieht es in Schweden derzeit wieder schlecht aus: Sie liegen derzeit auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle pro 100 000 Einwohner beträgt dagegen momentan nur etwa die Hälfte des deutschen Wertes./trs/DP/eas