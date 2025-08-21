Schwedens Industrie will mit KI Wettbewerbsfähigkeit steigern
Werte in diesem Artikel
Von Andrea Figueras
DOW JONES--Eine Gruppe schwedischer Unternehmen startet Sferical AI. Ziel ist es, mit Hilfe eines Supercomputers die Wettbewerbsfähigkeit des Landes beim Einsatz künstlicher Intelligenz zu stärken.
Das von Astrazeneca, Ericsson, Saab, SEB und Wallenberg Investments gebildete Konsortium will die schwedische Industrie besser auf das KI-Zeitalter vorbereiten, heißt es in einer Mitteilung von Wallenberg am Freitag.
Sferical AI ist Teil einer Kooperationsvereinbarung, die im Mai von Marcus Wallenberg und Nvidia-CEO Jensen Huang vorgestellt worden ist. Der Supercomputer, der in der schwedischen Stadt Linkoping stehen soll, wird mit Nvidia-Systemen ausgestattet sein. Die neu gegründete Firma werde teilnehmenden Unternehmen Rechenleistung in einer integrierten, souveränen und sicheren Infrastruktur bieten, so Wallenberg.
"Durch diese Initiative bieten wir einigen der führenden schwedischen Unternehmen die Möglichkeit, sich an der Spitze des schnellen strukturellen Wandels der Geschäftslandschaft zu positionieren, der durch die Entwicklung und den Einsatz von KI hervorgerufen wird", sagte Marcus Wallenberg, CEO von Wallenberg Investments.
Nvidia wird in Schweden ein KI-Technologiezentrum einrichten, das eng mit den an Sferical AI beteiligten Unternehmen zusammenarbeiten wird, um KI-Systeme anzupassen und neue Anwendungen zu entwickeln, wie es in der Mitteilung heißt. Langfristig werde die Einrichtung auch die schwedische Wirtschaft im weiteren Sinne unterstützen.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 22, 2025 07:11 ET (11:11 GMT)
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen