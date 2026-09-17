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Schwedens Regierungschef tritt nach Wahlschlappe zurück

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach dem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl in Schweden tritt der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson von seinem Amt zurück. Auf der Nachrichtenplattform X veröffentlichte Kristersson sein Rücktrittsgesuch an den Parlamentspräsidenten.

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Das Wahlergebnis mache die Bildung einer neuen Regierung kompliziert, "da die unterschiedlichen Aussagen der Parteien vor dem Wahltag jegliche denkbare Regierungsbildung und Koalition behindern könnten", hieß es in dem Brief. Nun sei "konstruktive Offenheit der Parteien" nötig, schrieb Kristersson weiter. "Es müssen Gespräche mit allen Parteien geführt werden, um Lösungen zu finden und die Voraussetzungen für eine stabile und handlungsfähige Regierung zu schaffen." Der Parlamentspräsident werde nun die nächsten Schritte zur Bildung einer neuen Regierung einleiten. "Damit diese Arbeit sofort beginnen kann, beantrage ich hiermit meine Entlassung als Ministerpräsident."

Sozialdemokraten wurden bei der Wahl stärkste Kraft

Bei der Wahl am Sonntag holten die vier Parteien, die die Sozialdemokratin Magdalena Andersson als Regierungschefin unterstützen, laut vorläufigem Wahlergebnis eine knappe Mehrheit von 176 von 349 Mandaten. Die Sozialdemokraten wurden mit 28 Prozent der Stimmen stärkste Kraft.

Die bisherige Regierung aus Kristerssons Konservativen, Liberalen und Christdemokraten erreichte gemeinsam mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten 173 Sitze. Erst am Donnerstag stand das vorläufige Wahlergebnis fest, nachdem die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt waren. Das endgültige Ergebnis wird am Wochenende erwartet.

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Die Regierungsbildung dürfte sich für Andersson schwierig gestalten. Zu den möglichen Koalitionspartnern ihrer Sozialdemokraten zählen die Linken und Grünen sowie die liberale Zentrumspartei. Letztere hatte allerdings vorab erklärt, nicht mit den Linken regieren zu wollen. Möglich ist aber auch eine Minderheitsregierung./wbj/DP/stk

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