Schwedischer Ex-Regierungschef Bildt wird WHO-Sonderbeauftragter

GENF (dpa-AFX) - Der frühere schwedische Ministerpräsident Carl Bildt wird Sonderbeauftragter der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er soll sich um das Programm kümmern, mit dem die WHO Zugang zu Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorantreiben will, wie die WHO am Mittwoch berichtete.

Das Programm heißt ACT-Accelerator (Beschleuniger), die drei Großbuchstaben stehen für "Access to Covid-19 Tools" - auf deutsch Zugang zu Covid-19 Werkzeugen. Dazu gehört unter anderem die Impfinitiative Covax, die in Forschung und Entwicklung verschiedener Impfstoffkandidaten investiert und die gerechte weltweite Verteilung produzierter Impfstoffe sicherstellen soll.

Bildt soll das Programm unter anderem bekannter machen und mehr Spenden auftreiben. Von den 38,1 Milliarden Dollar, die der ACT-Accelerator im vergangenen Jahr als Bedarf skizzierte, fehlten mit Stand 26. März noch 22,1 Milliarden Dollar (18,8 Milliarden Euro)./oe/DP/fba