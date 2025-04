Schwedischer Versicherungsriese verkauft alle Tesla-Anteile

Werte in diesem Artikel

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Versicherungskonzern Folksam hat seine gesamten Anteile am E-Autobauer Tesla veräußert. Grund dafür sei Teslas Umgang mit den Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten seiner Mitarbeiter, mit denen das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegen die Platzierungskriterien der Folksam-Gruppe verstoße, teilte der Konzern in Stockholm mit. Bemühungen, etwas an Teslas Haltung zu ändern, seien erfolglos gewesen, weshalb man die Entscheidung zur Veräußerung getroffen habe. Wie viele Tesla-Anteile Folksam hielt, ging aus den Angaben nicht hervor.

Die Folksam-Gruppe ist eines der größten Versicherungsunternehmen in Schweden. Tesla befindet sich in dem skandinavischen Land seit längerem im Streit mit der Gewerkschaft IF Metall, weil sich der Autobauer weigert, einen Tarifvertrag zu unterzeichnen.

Von Tesla werden später am Mittwoch Angaben zu den Auslieferungen im ersten Quartal erwartet. Die Zahlen werden zeigen, welchen Effekt der Generationswechsel beim Bestseller Model Y und die Kontroversen um die politischen Aktivitäten von Firmenchef Musk auf das Tesla-Geschäft hatten. Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr deutlich an Wert verloren./trs/DP/stk