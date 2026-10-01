DAX 25.073 -0,5%ESt50 6.222 -0,7%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,26 +1,4%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.095 +0,4%Euro 1,1293 -0,4%Öl 100,1 -3,3%Gold 4.169 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Schweiz: Inflation klettert auf 1 Prozent

NEUENBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Schweiz ist im September gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 1,0 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im August hatte die Inflationsrate bei 0,8 Prozent gelegen.

Werbung

Über ein Prozent hatte die Inflation letztmals im August 2024 gelegen. Schon im Vormonat war sie deutlich angestiegen, davor hatte sie zwischen 0,3 und 0,6 Prozent geschwankt.

Die Kerninflation - ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte - stieg im Jahresvergleich gegenüber dem Wert vom August ebenfalls, allerdings nur auf 0,5 Prozent, von zuvor 0,4 Prozent./rw/cg/AWP/jkr

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.