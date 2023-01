Schweiz: Inflation sinkt im Dezember auf 2,8 Prozent

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Inflation in der Schweiz hat sich im Dezember leicht abgeschwächt. In den vorangegangenen zwei Monaten hatte die Teuerungsrate stagniert. Die Konsumentenpreise waren im Dezember im Vergleich zum Vorjahr aber noch immer um 2,8 Prozent höher, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Im August hatte die Inflation den zumindest vorläufigen Höhepunkt bei 3,5 Prozent erreicht - und damit auf dem höchsten Stand seit fast 30 Jahren gelegen.

Deutlich teurer sind weiterhin vor allem Importgüter, die im Berichtsmonat 5,8 Prozent mehr kosteten als vor Jahresfrist (nach +6,3 Prozent im November). Bei den Inlandsgütern betrug die Jahresteuerung 1,9 Prozent (1,8 Prozent). Die Inflationsrate im Berichtsmonat lag insgesamt leicht unter den Prognosen der Ökonomen.

Im Vergleich zum Vormonat sanken die Konsumentenpreise um 0,2 Prozent. Der Rückgang sei insbesondere auf gesunkene Preise für Treibstoffe sowie Heizöl zurückzuführen. Auch Fruchtgemüse und Medikamente kosteten weniger. Derweil seien die Mieten für Ferienwohnungen sowie von privaten Verkehrsmitteln gestiegen.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), anhand dessen die Teuerung mit jener in den europäischen Ländern verglichen werden kann, fiel im Dezember zum Vormonat um 0,2 Prozent, was eine Jahresteuerung von 2,7 Prozent ergibt.

Nach dem Jahreswechsel berechnet das Statistikamt jeweils auch die Daten zur durchschnittlichen Jahresteuerung. Dabei nahm der Durchschnittswert der zwölf Monatsindizes im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um 2,8 Prozent zu. Im Jahr 2021 hatte die durchschnittliche Teuerung bei plus 0,6 Prozent gelegen, in den beiden Vorjahren bei minus 0,7 Prozent und plus 0,4 Prozent.

Im internationalen Vergleich ist die Schweiz damit nach wie vor eine Insel. So lag die Teuerung in der Eurozone zuletzt im November trotz Rückgang immer noch bei 10,1 Prozent. In den USA wurde sie im November bei 7,1 Prozent ausgewiesen./dm/rw/AWP/jha