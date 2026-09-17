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Schweiz: Milliardenschaden bei Unwetter mit Riesen-Hagel

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Das schwere Unwetter Ende August mit Hagelkörnern so groß wie Golfbälle hat in der Schweiz einen Milliardenschaden verursacht. Die privat versicherten Schäden beliefen sich auf knapp eine Milliarde Franken (rund 1,06 Mrd. Euro), berichtet der Schweizerische Versicherungsverband (SVV). Etwa 80 Prozent der Summe betreffen demnach Fahrzeuge. Nicht berücksichtigt sind die Gebäudeschäden etwa an Dächern, die über eine kantonale Versicherung abgedeckt sind.

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Bei dem Sturm ab 28. August waren zwischen Bodensee und Genfersee bei heftigen Sturmböen teils riesige Hagelkörner niedergeprasselt. Bei zahlreichen Autos wurden die Windschutzscheiben eingedrückt und die Karosserie zerbeult. Betroffen waren vor allem die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Zürich und Thurgau. Vermutlich seien mehr als 100.000 Fahrzeuge beschädigt worden, so der Verband./oe/DP/jha

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13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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