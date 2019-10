Schweizer Behörden führen Strafverfahren gegen Bank Safra Sarasin

Zürich (Reuters) - Die Bank J. Safra Sarasin ist ins Visier der Schweizer Behörden geraten.

Die Bundesanwaltschaft habe im November 2018 als Teil der breit angelegten Korruptionsuntersuchung rund um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras und das Bauunternehmen Odebrecht ein Strafverfahren gegen den Schweizer Vermögensverwalter eingeleitet, bestätigte die Behörde am Donnerstag. Safra Sarasin würden organisatorische Mängel vorgeworfen. So solle das Institut versäumt haben, eine Beteiligung an der Bestechung von ausländischen Beamten sowie an schwerer Geldwäsche zu verhindern. Safra Sarasin wollte sich vorerst nicht äußern.