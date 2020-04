Schweizer Börse kehrt mit Gewinnen aus den Osterfeiertagen zurück

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit Kursgewinnen in die verkürzte Handelswoche nach Ostern gestartet.

Der Leitindex SMI stieg am Dienstag um ein Prozent auf 9550 Punkte. Die in verschiedenen Ländern langsamer steigenden Coronavirus-Infektionen schürten die Hoffnung auf ein Ende der einschneidenden Beschränkungen zur Eindämmung der der Pandemie und ein Wieder-Anlaufen der Wirtschaft. Allerdings warnte der Internationale Währungsfonds (IWF), dass die globale Wirtschaft vor einer dramatischen Rezession stehe.

An die Spitze der Standardwerte setzten sich Unternehmen mit einem konjunkturabhängigen Geschäft: So gewann der Aromen- und Dufthersteller Givaudan 4,2 Prozent an Wert und die beiden Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch 1,9 beziehungsweise 1,2 Prozent. Am stärksten zum Anstieg trugen die beiden Indexschwergewichte Roche und Nestle mit Kurszuwächsen von 2,6 beziehungsweise 1,6 Prozent bei.

Auf der Verliererseite zu finden waren Finanzwerte. Die Aktien der Credit Suisse gaben 2,7 Prozent nach und die des Rivalen UBS 2,4 Prozent. Die Vorsorgen für Kreditausfälle im Zusammenhang mit der Virus-Krise haben den US-Grossbanken JP Morgan und Wells Fargo massive Gewinneinbussen beschwert.