Schweizer Börse legt trotz Turbulenzen in Grossbritannien zu

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat zum Wochenschluss deutlich zugelegt.

Viele Anleger schöpften wieder Mut und deckten sich trotz der anhaltenden Turbulenzen um den Brexit und des weiterhin ungelösten Handelsstreits zwischen den USA und China mit Beteiligungspapieren ein. Der Schweizer Leitindex SMI legte knapp 0,9 Prozent zu auf 9676 Zähler.

Nach der Rücktrittserklärung der britischen Premierministerin Theresa May meldete der Brexit-Befürworter und Ex-Aussenminister Boris Johnson bei einem Auftritt in Interlaken umgehend seine Ambitionen für das Amt an. Damit ist weiter ungewiss, wann und unter welchen Umständen Grossbritannien die EU verlässt.

Grösster Gewinner im Leitindex waren die Aktien des Pharmakonzerns Novartis mit einem Plus von 2,5 Prozent. Die Titel der Konkurrentin Roche legten 1,1 Prozent zu. Zu den Verlierern zählten das Index-Schwergewicht Nestle sowie einige zyklische Firmen wie Swatch oder Geberit.

Die Bankaktien waren knapp gehalten. Am breiten Markt gaben die Titel der Privatbank Julius Bär knapp ein Prozent nach. Das Institut hat zu Jahresbeginn weniger neue Gelder von der vermögenden Kundschaft angezogen.

Die Titel des angeschlagenen Asset Managers GAM Holding schossen knapp 19 Prozent in die Höhe. An dem Unternehmen hat sich der US-Investor George Soros mit drei Prozent beteiligt.

Die Aktien des kriselnden Verpackungsherstellers Airopack sackten 75 Prozent ab. Das Unternehmen will von der Börse gehen. Zudem treten der Firmenchef und der Finanzchef zurück. Die beiden Posten werden nicht neu besetzt.