Schweizer Kartellbehörde untersucht Absprachen bei Duftherstellern

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen vier Hersteller von Duftstoffen und Duftinhaltsstoffen eingeleitet.

Es besteht der Verdacht, dass sich Produzenten abgesprochen haben, erklärte Behörde am Mittwoch. Von der Untersuchung betroffen seien die beiden Schweizer Unternehmen Firmenich und Givaudan sowie der US-Konzern International Flavors & Fragrances und Symrise aus Deutschland.

An verschiedenen Standorten wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, erklärte die Weko. Diese erfolgten in Abstimmung mit anderen Wettbewerbsbehörden: der EU-Kommission, der US Department of Justice Antitrust Division und der britischen Competition and Markets Authority. Die EU hatte die Untersuchung am Dienstag publik gemacht.

