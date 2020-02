Schweizer Leitindex knackt Marke von 11.000 Punkten

Zürich (Reuters) - Die Hoffnung auf eine wirksame Therapie zur Behandlung des Coronavirus hat am Mittwoch den Börsen weltweit kräftig Schub verliehen.

In Zürich schnellte der Schweizer Leitindex SMI auf ein Rekordhoch von 11.006,72 Punkten. Zum Handelsschluss notierte das Bluechip-Barometer noch 1,8 Prozent im Plus bei 10.994,15 Zählern. Unterstützt wurde die Rally von überraschend guten Konjunkturdaten und ermutigenden Unternehmenszahlen.

Gefragt waren bei Anlegern vor allem konjunktursensitive Werte. Die ABB-Aktien stiegen um 4,8 Prozent, obwohl der neue Chef des Elektrotechnikkonzerns neben dem laufenden Konzernumbau auch konjunkturellen Gegenwind bewältigen muss. Dass auch die beiden als defensive Anlagen geltenden Pharmariesen Novartis und Roche weit vorne zu finden waren, werten Marktteilnehmer als Zeichen für einen breiten Einstieg der Anleger. Die Index-Schwergewichte zogen 1,5 beziehungsweise 3,1 Prozent an. Aber auch zu Finanzwerten griffen die Investoren: So gewann die Grossbank UBS zwei Prozent an Wert und die Versicherer Zurich und Swiss Life 1,6 beziehungsweise 2,1 Prozent.