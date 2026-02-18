DAX25.046 -0,9%Est506.048 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,9%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.087 -0,5%Euro1,1756 -0,3%Öl71,71 +2,0%Gold4.986 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Airbus 938914 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer erwartet -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
eBay: Depop-Übernahme stärkt die C2C-Strategie – Needham sieht Kaufchance mit fast 50 %-Potenzial! eBay: Depop-Übernahme stärkt die C2C-Strategie – Needham sieht Kaufchance mit fast 50 %-Potenzial!
EQT: Ein wichtiger Grundlast-Garant der KI-Industrialisierung EQT: Ein wichtiger Grundlast-Garant der KI-Industrialisierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schweizer Uhrenindustrie berichtet über schwachen Jahresauftakt

19.02.26 13:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
158,25 CHF -2,00 CHF -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
193,45 CHF -5,75 CHF -2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Die Schweizer Uhrenexporte sind im Januar gesunken. Dies markiert einen schwachen Jahresstart für einen angeschlagenen Sektor, der seit Monaten mit Herausforderungen wie Zöllen in den USA, Gegenwind von der Währungsseite und einem allgemeinen Nachfragerückgang bei Luxusgütern zu kämpfen hat.

Wer­bung

Die Ausfuhren von Uhren aus der Alpenrepublik erreichten im Januar 1,9 Milliarden Schweizer Franken (2,46 Milliarden US-Dollar), wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Verbandes der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) hervorgeht. Dies entsprach einem Rückgang von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Exporte in die USA, einen Kernmarkt für Schweizer Uhren, brachen um 14 Prozent ein.

Die USA seien wieder in den negativen Bereich gerutscht und setzten damit die extreme, durch Zölle getriebene Volatilität fort, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zu beobachten war, schrieben die Analysten Thomas Chauvet und Alberto Cecchetto von Citi.

US-Präsident Donald Trump hatte die Schweiz im vergangenen Jahr mit harten Handelsmaßnahmen belegt und über den Sommer einen Zoll von 39 Prozent eingeführt. Dieser wurde später auf 15 Prozent gesenkt und damit an das Niveau der Nachbarländer in der Europäischen Union angepasst.

Wer­bung

Trotz der enttäuschenden Ergebnisse in den USA sehen die Analysten von Bernstein die "Nachfrage nach Schweizer Uhren weiterhin auf Kurs für eine schrittweise Erholung". Die Exporte von Schweizer Uhren nach Hongkong und China stiegen um 2,6 beziehungsweise 5 Prozent. Diese Trends deuteten darauf hin, dass das Vertrauen in den Markt allmählich zurückkehre, so das Brokerhaus. Chinesische Verbraucher, die jahrelang den Absatz von Luxusgütern angekurbelt hatten, haben ihre Ausgaben für solche Produkte in den letzten Jahren wegen wirtschaftlichen Probleme ihres Landes drastisch gesenkt.

Die Turbulenzen in China haben die Geschäfte der meisten Luxusmarken belastet, die stark auf diesen Markt angewiesen waren.

Der in China verzeichnete Aufwärtstrend sei ermutigend, schrieb Manuel Lang von Vontobel. Während die globalen Monatsdaten in der ersten Jahreshälfte volatil bleiben könnten, sehe die zugrunde liegende Nachfrage in China solide aus und dürfte sich im weiteren Verlauf des Jahres 2026 positiver entwickeln, so Lang.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 07:43 ET (12:43 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Swatch (I)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swatch (I)

DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
04.07.2013Swatch (I) kaufenExane-BNP Paribas SA
02.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.07.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
08.07.2013Swatch (I) haltenBarclays Capital
21.06.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
04.02.2013Swatch (I) verkaufenS&P Equity Research
20.01.2011The Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)
05.08.2010Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swatch (I) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen