Schweizer Unternehmen setzen auf Microsoft, um ihren Wandel zu beschleunigen

Schweizer Unternehmen verfolgen derzeit vorsichtig Cloud-First- und Cloud-Native-Strategien, darunter auch die Einführung der Public Cloud Azure von Microsoft. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem Switzerland 2023" stellt fest, dass das Land bei der Einführung von Cloud-Technologien im Vergleich zum übrigen Europa und den Vereinigten Staaten hinterherhinkt. Azure zum Beispiel ist in der Schweiz erst seit etwas mehr als zwei Jahren verfügbar. Die Studie stellt fest, dass große Unternehmen in der Schweiz dazu neigen, Azure im Rahmen von Partnerschaften mit großen Serviceanbietern einzuführen, während kleine und mittlere Unternehmen eher lokale Partner wählen.

"Azure-Kunden in der Schweiz haben oft einen starken regionalen Fokus", sagt Uwe Ladwig, Geschäftsführer von ISG in der Schweiz. "Sie legen viel Wert auf fundierte Kenntnisse des Schweizer Marktes."

Die aktuellen Krisen in Europa wie Krieg, Inflation und die Auswirkungen der Pandemie haben die Schweizer Wirtschaft nicht so stark getroffen wie andere europäische Länder. Daher dürfte der Schweizer IT-Markt schneller wachsen als andernorts in Europa, so die ISG-Studie weiter.

Vor dem Hintergrund der größeren Akzeptanz des Homeoffice während der Pandemie suchen Unternehmen laut ISG nach Lösungen, die ihnen helfen, verschiedene Herausforderungen zu meistern, wie zum Beispiel die Implementierung von SaaS-basierten Arbeitsplatzumgebungen, einheitlicher Kommunikation, Dateispeicherung und -performance. Eine Schlüsselkomponente der meisten Schweizer Projekte sei die Umstellung der Telefonie auf eine fortschrittliche Lösung, die auf Microsoft Teams basiert.

In der Vergangenheit waren Schweizer Unternehmen in Sachen Cloud-Migration eher zurückhaltend. Doch habe die Pandemie mittlerweile Strategien des IT-Betriebs und von IT-Budgets verändert und die allgemeine Akzeptanz von Cloud-Technologien habe sich erhöht, so die ISG-Studie. Die meisten Unternehmen migrieren dabei zu Azure und nutzen dabei Serviceanbieter, die sowohl vor Ort tätig sind als auch ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

"Die Unternehmen in der Schweiz haben das Tempo ihrer Cloud-Migration erhöht, aber sie tun dies immer noch vorsichtig", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Schweizer Kunden, insbesondere aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, sind bereit, hohe Investitionen in Sicherheit und Datenschutz zu tätigen."

Die Studie untersucht zudem, wie Schweizer Unternehmen Power Platform nutzen, um die Entwicklung von Software durch Nicht-Programmierer zu ermöglichen.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem Switzerland 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 41 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services for Azure”, "Microsoft 365 Services", "SAP on Azure Services", "Dynamics 365 Services" und "Power Platform Services".

Die Studie stuft ELCA, SoftwareONE und Swisscom in jeweils vier Quadranten als "Leader" ein. Ambit Gruppe, Aveniq und isolutions werden in jeweils drei Quadranten als "Leader" bezeichnet, Dataone, EveryWare und T-Systems in jeweils zwei. Allgeier, Baggenstos, Bechtle, Capgemini, DIGITALL, Kyndryl, Sopra Steriauand UMB sind "Leader” in je einem Marktsegment.

Zudem werden Eviden/Atos, IOZ AG und Kyndryl in jeweils einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei Bechtle zum Download zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Microsoft Cloud Ecosystem Switzerland 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230517005305/de/