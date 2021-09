Schweizer Wirtschaft erholt sich im zweiten Quartal deutlich

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich gewachsen. Nach einem coronabedingt schwachen ersten Jahresviertel hat die Wirtschaft mit zunehmenden Lockerungen ab Frühling wieder Fahrt aufgenommen. In den Monaten April bis Juni stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag in Bern mitteilte. Die Zahl für das erste Quartal wurde zudem leicht nach oben revidiert. Demnach schrumpfte die Wirtschaftsleistung zu Beginn des Jahres nur um 0,4 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet worden war.

Der BIP-Anstieg im zweiten Quartal kommt nicht überraschend und fiel etwa im Rahmen der Erwartungen aus. Im Jahresvergleich ist der Anstieg der Wirtschaftsleistung mit 7,7 Prozent massiv ausgefallen. Die Schweizer Wirtschaft war vor allem in der Periode von April bis Juni 2020 wegen des ersten Lockdowns stark rückläufig, was nun zum starken Wachstum im Vorjahresvergleich geführt hat. Insgesamt war die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent geschrumpft.

Wie das Seco in der heutigen Mitteilung weiter schreibt, stieg die Wertschöpfung im Dienstleistungssektor im Berichtsquartal nach der Lockerung der jüngsten Corona-Massnahmen markant. Auch der Konsum erholte sich kräftig. Die Industrie wuchs ebenfalls, wenn auch weniger stark als in den Vorquartalen. Insgesamt lag das BIP im zweiten Quartal nur noch 0,5 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des vierten Quartals 2019.

Auch in den ersten beiden Monaten des bereits seit zwei Monaten laufenden dritten Quartals dürfte die Wirtschaft laut den bekannten Indikatoren weiter klar gewachsen sein. Die Zahlen für das dritte Quartal werden Ende November veröffentlicht./uh/rw/AWP/jkr