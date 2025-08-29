DAX24.139 +0,4%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,67 -0,2%Gold3.397 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Schweizer Wirtschaft wächst nur noch schwach - Bund senkt Prognose

28.08.25 09:13 Uhr

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im Frühjahr nur noch schwach gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um revidiert 0,4 Prozent (zuvor 0,5 Prozent) gewachsen.

Wer­bung

Deutlich rückläufig hätten sich die industrielle Wertschöpfung und die Exporte entwickelt, so die Mitteilung. Dagegen sei der Dienstleistungssektor "breit abgestützt" gewachsen. Die Zahl zur BIP-Entwicklung ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fußball-Großereignisse das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, welche den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufließen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum nun aber auch 0,1 Prozent.

Gebremst wurde die Schweizer Wirtschaft durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Anfang April führte die US-Regierung - bis auf wenige Ausnahmen - auf den Import von Gütern Basiszölle in Höhe von 10 Prozent ein. Seit Anfang August gilt für die Schweiz gar ein Zoll von 39 Prozent.

Prognose 2026 deutlich gesenkt

Vor dem Hintergrund der US-Zölle senken die Ökonomen des Seco ihre Erwartungen an die BIP-Entwicklung. Infolge der höheren US-Importzölle dürfte die Schweizer Wirtschaft insbesondere 2026 schwächer wachsen als bisher erwartet, heißt es.

Wer­bung

Für das laufende Jahr geht das Seco in der derzeitigen Lage von einem Wachstum von 1,2 Prozent aus. Im Juni hatten die Bundesökonomen noch einen Zuwachs von 1,3 Prozent erwartet. Für 2026 liegt die BIP-Prognose bei +0,8 Prozent nach bislang +1,2 Prozent./mk/rw/AWP/jkr