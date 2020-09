Potenzial ausgereizt? - DAX kommt zum Start kaum vom Fleck

Mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 13.220,81 Punkte ist der DAX stabil in die Sitzung am Dienstag gestartet.

Tags zuvor war ein Vorstoß des DAX auf über 13.300 Punkte rasch beendet worden und das Aktienbarometer bestätigte damit seinen jüngsten Schlingerkurs.

"Damit bleibt fraglich, ob der deutsche Leitindex grundsätzlich in der Lage sein wird, sich nachhaltig von der 13.300er Marke nach oben abzusetzen", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Derartige Versuche seien zuletzt bereits mehrfach gescheitert. Es stelle sich die Frage, ob das Potenzial des DAX ausgereizt ist.

Fed und ZEW-Index im Blick

Anleger hielten sich zudem vor der Sitzung der US-Notenbank Fed, die am Abend beginnt und bis Mittwoch dauert, zurück, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Investoren halten nach Anzeichen Ausschau, ob die Erholung der Wirtschaft angesichts der zuletzt wieder steigenden Corona-Positiv-Tests anhält oder an Schwung verliert. Dabei dürften sie besonders auf den ZEW-Index achten, der am Vormittag vorgelegt wird. Experten gehen davon aus, dass das Barometer im September wieder etwas zurückgegangen ist. Die aktuelle Lage dürfte jedoch besser eingeschätzt werden als noch im August.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag