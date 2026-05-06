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Schwellenüberschreitung?

Kontron-Aktie springt an: Übernahmespekulationen, Zahlen und Stellenstreichungen im Blick

07.05.26 08:38 Uhr
Aktie im Blick: Kontron streicht Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn - Übernahmeknaller bei Kontron? | finanzen.net

Die Kontron AG könnte vor einem bedeutenden Eigentümerwechsel stehen: Großaktionär Ennoconn prüft laut Ad-hoc-Mitteilung ein mögliches Pflichtangebot an die Aktionäre.

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• Ennoconn könnte 30%-Schwelle bei Kontron überschreiten
• Mögliches Pflichtangebot zu 23,50 Euro je Aktie im Raum
• Aktienrückkaufprogramm spielt zentrale Rolle bei Entwicklung

Der Technologiekonzern Kontron AG rückt wegen eines möglichen Pflichtangebots in den Fokus. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Ad-hoc-Mitteilungbekannt gab, hat der Verwaltungsrat seinen größten Aktionär, der Ennoconn Corporation, ermächtigt, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent an der Kontron AG zu überschreiten - aktiv oder passiv durch das laufende Aktienrückkaufprogramm I 2026. Dadurch könnte ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Kontron AG ausgelöst werden.

Mögliche Überschreitung der 30-Prozent-Schwelle

Laut der offiziellen Mitteilung befindet sich Ennoconn derzeit in der Prüfung und erwägt ernsthaft Schritte zur Überschreitung der 30-Prozent-Schwelle. Der Verwaltungsrat hat Ennoconn explizit ermächtigt, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Kontron betont die Unverbindlichkeit: Bisher wurde keine endgültige Entscheidung über ein Angebot getroffen. Im Raum steht ein möglicher Angebotspreis von 23,50 Euro je Aktie, wobei Kontron diesen prüfen und das Rückkaufprogramm entsprechend anpassen wird (Obergrenze von 24 auf 23,50 Euro).

Marktreaktion und Kursentwicklung

Die Ankündigung löste bei den Investoren Reaktionen aus. Da die Ad-hoc-Meldung außerhalb der regulären Handelszeiten publiziert wurde, konzentrierte sich das Volumen auf elektronische Plattformen wie Tradegate, wo die Aktie nachbörslich gesucht war und rund drei Prozent an Wert gewann.

Hintergrund und weiteres Vorgehen

Die Ennoconn Corporation ist bereits größter Aktionär der Kontron AG, weshalb die Prüfung eines vollständigen Angebots strategisch bedeutsam ist. Das laufende Aktienrückkaufprogramm I 2026 könnte Ennoconn passiv näher an die Schwelle bringen. Kontron wird den Kapitalmarkt über alle Entwicklungen gemäß Publizitätspflichten informieren; bis zur Vorlage einer Angebotsunterlage oder Absage bleibt Unsicherheit bestehen.

Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn

Der österreichische Technologiekonzern Kontron baut nach dem Verkauf zweier Sparten 500 Arbeitsplätze ab. Die Jobs in der Sparte Greentec sollen bis August dieses Jahres wegfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen in Linz mitteilte. Dadurch sollen die jährlichen Kosten um 30 Millionen Euro sinken. Im ersten Schritt dürfte der Abbau allerdings mit 25 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen.

Im ersten Quartal steigerte Kontron den Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Abbau von 339 Mitarbeitern von gut 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro. Der Überschuss ging hingegen von gut 20 Millionen auf 14 Millionen Euro zurück.

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen. Erst am Mittwochabend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Euroconn steht.

Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Kontron AG

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