DAX 25.903 +0,3%ESt50 6.161 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,6 -7,7%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Schwere Überschwemmungen auf Rhodos

ATHEN/RHODOS (dpa-AFX) - In Teilen Griechenlands hat es erneut heftige Regenfälle und Überschwemmungen gegeben. Besonders betroffen ist aktuell die Urlaubsinsel Rhodos: Dort hielt der Starkregen 17 Stunden lang an und setzte vor allem in der Region der Gemeinde Archangelos im Nordosten der Insel Straßen und Häuser unter Wasser, wie der Sender ERTNews berichtete.

Werbung

Noch in der Nacht sendete der Zivilschutz eine Warn-SMS an die Inselbewohner, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten und Autofahrten zu vermeiden. Die Schulen bleiben vorerst geschlossen. Manche Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, wie Videoaufnahmen von Anwohnern in sozialen Medien zeigten.

Auch auf der Insel Samos und in der Hafenstadt Volos musste die Feuerwehr wegen Überschwemmungen ausrücken. Der griechische Wetterdienst EMY warnt bis einschließlich Dienstag vor weiteren heftigen Regenfällen und Gewittern vor allem in West- und Nordgriechenland.

Verregneter Herbst für Urlauber

Zum Kummer der Touristen, die den Herbst in Griechenland genießen wollten, war das Wetter im Oktober außergewöhnlich schlecht. Immer wieder gab es landesweit heftige Unwetter. Das Nationale Observatorium Athen verzeichnete teils enorme Regenmengen, etwa auf der Insel Euböa, wo örtlich binnen vier Tagen 408 Liter Regen pro Quadratmeter fielen - viermal so viel wie normalerweise im gesamten Oktober. Auf Kreta wurden Mitte Oktober örtlich sogar mehr als 1.000 Liter Regen pro Quadratmeter registriert./axa/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.