Schweriner Minister kündigt Reaktivierung der Impfzentren an

Heute im Fokus

US-Börsen uneinheitlich -- DAX auf Rekordniveau -- Moderna enttäuscht mit Bilanz -- Commerzbank stellt Gewinn in Aussicht -- Deutsche Post, Telekom, Vonovia, QUALCOMM im Fokus

COVID-19-Pille von Merck & Co in Großbritannien zugelassen. HUGO BOSS mit deutlich mehr Gewinn. Evonik blickt etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Ölallianz OPEC+ beharrt auf vorsichtiger Förderstrategie. Scout24 will eigene Aktien zurückkaufen und Kapital herabsetzen. Vonovia hebt Gewinnziel für 2021 erneut an - Übernahme von ADLER Group ganz oder gar nicht.