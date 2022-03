Schweriner Nord-Stream-2-Tochter stoppt Betrieb

Aktien in diesem Artikel

SCHWERIN (dpa-AFX) - Das von der Nord Stream 2 AG mit Sitz im Schweizer Kanton Zug gegründete Schweriner Tochterunternehmen Gas for Europe hat seinen Betrieb zunächst eingestellt. "Aufgrund der Situation bei der Nord Stream 2 AG sind die Aktivitäten der Gas for Europe GmbH gestoppt", sagte ein Sprecher auf Anfrage am Dienstag. Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin hatte am Montagabend im Westschweizer Fernsehen mitgeteilt, dass Nord Stream 2 allen 140 Angestellten gekündigt und sie für Dienstag zu einem Treffen mit Vertretern der Kantonsbehörden gebeten habe.

Gegen die Betreiber der deutsch-russischen Pipeline in der Ostsee waren im Zuge des Einmarsches Russlands in die Ukraine durch die USA in der vergangenen Woche Sanktionen verhängt worden.

Die Bundesregierung hatte zudem das für den Gastransport nötige Genehmigungsverfahren auf Eis gelegt. Um Vorgaben der Bundesnetzagentur im Rahmen dieses Verfahrens zu erfüllen, war Gas for Europe gegründet worden./ssc/DP/eas